Verkehr in Mönchengladbach : Seitenstreifen auf A 52 freigegeben

Verkehr in Mönchengladbach

Die A 52 in Mönchengladbach mit dem jetzt zumindest für Spitzenzeiten freigegebenen Seitenstreifen. Foto: Autobahn GmbH Rheinland

Mönchengladbach Bei starkem Verkehr können Autofahrer künftig die Seitenstreifen zwischen Mönchengladbach und Neersen als dritte Fahrspur nutzen. Die Freigabe wird von Leverkusen aus gesteuert – und Videokameras überwachen den Abschnitt.

Seit Donnerstag können Autofahrer auf der Autobahn 52 zwischen Mönchengladbach-Nord und dem Kreuz Neersen in Spitzenzeiten die Standspur als zusätzliche Fahrspur nutzen. Wie die Autobahn GmbH Rheinland mitteilte, sei der temporär nutzbare Seitenstreifen jetzt in Betrieb genommen worden, dadurch gibt es in Spitzenzeiten drei Fahrstreifen je Richtung.