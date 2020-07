Stand up paddling in Mönchengladbach : Lars Thierling ist auf dem Wasser zuhause

Beim Stand up paddling kommt es auf Spaß und Balance an, weiß Trainer Lars Thierling. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Seine Mutter weiß bis heute nicht so ganz, was er eigentlich macht. Doch Lars Thierling hat schon vielen Mönchengladbachern aufs Brett geholfen. Stand up Paddling entfacht seine Leidenschaft. Ebenso begeistert: sein Labrador Chewie.

Stand up paddling (SUP), das Stehpaddeln auf einem SUP-Board oder Kanu über Flüsse und Seen, ist seine Leidenschaft. Aufrecht geht er auch durch die Corona-Krise, trotz harter Umsatzeinbußen: „Mein Geschäft ist um bis zu 70 Prozent zurückgegangen“, sagt Lars Thierling: „Wie gut, dass meine Frau eine Vollzeitstelle im Angestelltenverhältnis hat.“ Thierling ist Inhaber von 2increase, eine Agentur für Marketing und Events.

Seine Firma versteht der 46-jährige Mönchengladbacher als Basis für eine ganze Reihe anderer Initiativen und Aktionen, die ihn umtreiben, und denen er gerade mehr Zeit widmen kann als ohnehin schon. „Paddeln macht Spaß“ ist ein solches Projekt. Mit dem Ziel, die Camping- und Wassersportbranche voranzubringen, bieten Thierling und sein vierköpfiges Team deutschlandweit kostenlose Paddel-Schnupperkurse an. „Jeder soll die Chance bekommen, das Stehpaddeln als entspannende Freizeitbeschäftigung für sich zu entdecken“, sagt Thierling.

Info Familienmensch und Unternehmer Vita Lars Thierling, Jahrgang 1973, verheiratet, drei Kinder im Alter von 11, 13 und 16 Jahren. Die Familie lebt in Venn. Ausbildung zum Industrie-Kaufmann, Studium an der Hochschule Niederrhein: Marketing, Vertrieb, Personal Kontakt 2increase Marketing und Events, Eselsweg 29, 41068 Mönchengladbach, Tel. 02161 6201717, E-Mail: info@2increase.de

Dazu tourt das Team auch in diesem Sommer drei Wochen lang durch ganz Deutschland, bucht sich auf an Flüssen und Seen gelegenen Campingplätzen ein und lädt die dortigen Camper zu Paddelkursen ein – von der Plöner Seenplatte bis zum oberbayrischen Waging am See ist so manches dabei. Mehr als 20.000 Neueinsteiger hat Thierling in den acht Jahren, in denen er das Projekt nun schon betreibt, aufs Wasser bekommen. Finanziert wird das Ganze durch Kooperationen unter anderem mit der boot Düsseldorf sowie Sponsoren.

Parallel dazu bietet Thierling kostenpflichtige Paddelkurse auf dem Hariksee an. 200 Interessierte haben das Angebot in diesem Juni und Juli genutzt. Zurück von der Sommertour, will Thierling in seiner Eigenschaft als Jugendkoordinator der Handballsparte des Turnvereins 1848 im Oktober eine Ferienfreizeit mit 120 Kindern begleiten. Stattfinden soll das Projekt im Feriendorf des Landessportbunds in Hinsbeck. „Hoffentlich macht uns Corona keinen Strich durch die Rechnung“, sagt Thierling, der nicht nur Wassersportler ist, sondern auch seit 40 Jahren Handball spielt.

Mit seiner ehrenamtlichen Initiative „Alltagsausbrecher“ hat Thierling in den vergangenen Jahren Spiele lebendig werden lassen, bei denen die ganze Familie aktiv werden kann: „Mit Gummitwist, Stelzenlaufen und Nachlaufen haben wir gemeinsame Aktivitäten von Jung und Alt jenseits von Nintendo- und Playstation-Spielen ermöglicht“, erklärt Thierling die Idee. Aktionen wie Familienfeste mit bis zu 2000 Teilnehmern, Stadtführungen und das Einsammeln von wildem Müll gehörten ebenso zum kostenlosen Programm der „Alltagsausbrecher“ wie Pommes-Wanderungen, bei denen die Teilnehmer zu Fuß von Venn nach Venlo marschieren, um sich dort mit niederländischen Fritten zu stärken. Als Folge der Corona-Krise wird sich das Programm allerdings verändern und die Rahmen enger gesteckt werden müssen, davon geht Thierling aus.

Positiv denken, Menschen begeistern, sie raus aus der Komfortzone holen, gemeinsam Sinnvolles unternehmen, nachhaltig leben: Das sind die Motive, die Thierling antreiben, darin sieht er einen Mehrwert für sich selbst und die Gesellschaft. Er lebt seinen Job. Beruf und Freizeit trennt er nicht, verbindet vielmehr alles, was er macht, zu einem großen Ganzen. Die Übersicht verliert er dabei dank eines akribisch geführten Zeitplans nie, wohl aber andere: „Meine Mutter weiß bis heute nicht genau, was ich mache“, sagt er und fängt an zu lachen.

Diszipliniert hat Thierling parallel zu seiner damaligen Vollzeitstelle ein Studium absolviert. Großen Wert legt er auf klassische Eigenschaften wie Höflichkeit, Pünktlichkeit und Verbindlichkeit: „In unserer überdurchstrukturierten, stressigen Zeit ist Pünktlichkeit die größte Form der Höflichkeit“, sagt er.

Seinen Führungsstil bezeichnet Thierling, der im IHK-Prüfungsausschuss für Veranstaltungskaufleute sitzt, als „hart, aber herzlich: Wenn mir ein Azubi sagt, dass dies und das nicht zu seinen Aufgaben gehöre, sage ich ihm, dass er alles können muss und auch den Willen dazu haben muss, alles zu können, um ein fertiger Mensch zu werden.“

Abschalten kann der 46-Jährige, wenn er mit seinem Labrador Chewie auf dem Hariksee paddelt: „Als Wasserhund ist auch er dort in seinem Element. Er springt sogar von einem Board auf das nächste, wenn wir mit mehreren unterwegs sind.“

Für die Leser der Rheinischen Post hat Paddel-Profi Lars Thierling drei Tipps zur gemeinsamen Freizeitgestaltung im Gepäck:

Wanderungen Großheide, Wolfskull, Birgeler Wald: Dort warten wunderbare Wege darauf, entdeckt zu werden. Als zusätzliche Motivation für die Kinder können die Wanderungen mit Geocashing, also einer modernen Form der Schnitzeljagd, kombiniert werden. Es gibt dafür zahlreiche Gratis-Apps für das Smartphone.

Städtetouren Wer Mönchengladbach schon wie seine Westentasche kennt, wird in der Nähe fündig. Aachen, Weeze, Goch: Es gibt viele Städte in der näheren Umgebung, die viel Historisches und Kulturelles zu bieten haben. Die gemeinsame Planung im Vorfeld kann schon Lust auf einen kleinen Ausflug machen.