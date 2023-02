Umbau in Gladbacher Zentrum Parkplätze weichen für Grünflächen an Lüpertzender Straße

Die Anwohner der Lüpertzender Straße nehmen die Möglichkeit wahr, bei der Umgestaltung ihrer Straße mitzureden. Das zeigt sich an den Umfragen, die das Quartiersmanagement Gladbach und Westend angeboten haben, und am Bürgerdialog, zu dem jüngst in die Volkshochschule geladen wurde. Dort lag der Fokus auf der Mobilität. Wie bewegen sich die Anwohner? Welche Gewohnheiten sind sie gewillt zu ändern?