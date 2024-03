Bröckelndes Denkmal in Mönchengladbach An Ostern dürfen die Glocken der Hauptkirche Rheydt wieder läuten

Ein Termin ist fix bei der Evangelischen Kirchengemeinde Rheydt: In der Osternacht werden nach langer Pause die Glocken der Hauptkirche wieder läuten. 2020 war das Glockengeläut eingestellt worden, nachdem sich Steine aus dem Kirchengebäude gelöst hatten und heruntergefallen waren. Nach umfangreichen Schwingungsmessungen wurde jetzt grünes Licht gegeben, die Glocken können wieder läuten, was nicht nur Pfarrer Stephan Dedring freut: „Viele haben das Geläut wirklich vermisst.“ Eine Kirche ohne Glockengeläut sei eine „amputierte Geschichte“. Die Glocken seien ein Musikinstrument und würden innerhalb des Gottesdienstes in der Nacht zu Ostern einstimmen in die österliche Freude. Auch im Gottesdienst am Ostersonntag sollen sie läuten.