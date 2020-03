Traditionsreicher Standort in Mönchengladbach : Dorint-Stammhaus ist an Investor verkauft

DORINT Hotel Mönchengladbach. Foto: Ilgner

Mönchengladbach 1959 wurde das erste Dorint Hotel in Mönchengladbach eröffnet – jetzt hat ein Investor die Immobilie übernommen und sie „mittelfristig neu positionieren“.

Dorint ist eine der bekanntesten Hotel-Marken in Deutschland. Der Ursprung der Kette ist klar lokalisierbar: Das Mönchengladbacher Hotel an der Hohenzollernstraße ist das Stammhaus der Marke. Dorint ist darin aber nur noch Pächter, und deshalb ist dieses Geschäft interessant für den Standort: Denn die Immobilie aus dem Jahr 1959 hat den Eigentümer gewechselt. EIne Verkäufergemeinschaft hat das Hotel an einen Investor mit Namen Helvetic Investment GmbH verkauft, wie die vermittelnde Immobiliengesellschaft Greif & Contzen mitteilte. Um wen es sich bei der Verkäufergemeinschaft handelt ist unklar. Branchenkenner berichten, die Immobilie sei zuletzt im Besitz von Nachfahren der früheren Dorint-Eigentümer gewesen.

Die Frage ist nun, was mit dem Haus passiert. „Die Helvetic Investment GmbH hat das Hotel im Asset Deal mit Pachtvertrag der Dorint-Gruppe erworben, um es mittelfristig neu zu positionieren“, hieß es in der Mitteilung. Der neue Eigentümer schwärmt allerdings von seinem Pächter, das Hotel der Marke Dorint sei aufgrund seiner repräsentativen Lage schon immer das „beste Haus am Platze“ gewesen und werde mit dem neuen Eigentümer seine Erfolgsgeschichte fortsetzen. „Das Dorint Parkhotel ist das führende Hotel in Mönchengladbach und hat eine besondere Bedeutung für die Stadt und die Stadtgesellschaft. Dieser besonderen Bedeutung sind wir uns als Investor bewusst“, sagte ein Sprecher des Investors. „Es ist beabsichtigt, das Parkhotel weiter als Hotelimmobilie zu nutzen, es handelt sich nach unserer Einschätzung um einen sehr guten Standort für ein Hotel.“