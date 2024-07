Zweitägiges Event in Mönchengladbach Nachhaltigkeit und viel Abwechslung beim Fest am See in Wickrath

Die große Sandfläche mit Sonnenschirmen und Liegestühlen bleibt wetterbedingt leer am Samstagnachmittag, 27. Juli. Für den Rest des Schlossparks in Wickrath gilt das allerdings nicht. Viele Händler bieten an ihren Ständen selbst gemachte Accessoires, Gartendekorationen, Kerzen, Seifen und vieles mehr an. Auch gastronomisch lässt das Fest am See wie so oft keine Wünsche offen. Es gibt frische Salate und Pestos, Pommes und anderes Streetfood, verschiedene Salami-, Schinken- und Käsesorten auch als kleine Probierhäppchen, und zum Nachtisch ein Eis oder etwas Fudge.