Integration internationaler Pflegekräfte Städtische Kliniken gewinnen Pflegepreis der AOK

Der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege sei ein großes Problem, so die AOK. An den Städtischen Kliniken habe man nach Lösungsansätzen gesucht und diese in die Praxis umgesetzt. Internationale Pflegekräfte konnten gewonnen und in den Arbeitsalltag des Krankenhauses integriert werden. Das sei gelungen durch eine engmaschige Zusammenarbeit von Pflegedirektion, Integrationsmanagerin und den Pflegekräften der Einrichtung. Die Pflegedirektorin des Elisabeth-Krankenhauses, Beate Welsch, nahm das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro von Marion Schröder, Regionaldirektorin der AOK Niederrhein, entgegen.