Engpässe in Mönchengladbach Städtische Kitas dürfen Betreuungszeiten verkürzen

Können Kitas aufgrund des Krankenstandes nur eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten? In einigen Einrichtungen gibt es laut Stadt eingeschränkte Öffnungszeiten. Es komme auch vor, dass Gruppen zusammengelegt werden. „Die betroffenen Eltern werden selbstverständlich immer frühzeitig informiert“, erklärt der Stadtsprecher. Eine temporäre Lösung sehe nun vor, „dass alle städtischen Kindertageseinrichtungen für das verbleibende Kindergartenjahr 2023/2024 ihre Betreuungszeit auf neun Stunden täglich reduzieren können, sofern hierzu der Bedarf besteht“. So soll weitestgehend ein reibungsloser Betrieb der Kitas aufrecht erhalten werden, sodass es möglichst nicht zu Notbetreuung oder Schließung kommt.



Wenn eine Kita aufgrund eines hohen Krankenstandes schließen müsste, gibt es dann einen Notfallplan? Können die Kita-Kinder dann gegebenenfalls in anderen städtischen Kitas betreut werden? Oder sind die Eltern der Kita-Kinder dann für die Betreuung zuständig? Sollte es zu einem solchen Fall kommen, würden die Eltern gebeten, die Betreuung möglichst selbst zu organisieren, heißt es dazu aus dem Rathaus. „In sehr komplexen Einzelfällen werden in der betroffenen Einrichtung Notbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt“, teilt der Stadtsprecher mit.