Haushaltssanierungsplan Mönchengladbach : Stadtverwaltung am Brückentag geschlossen

Mönchengladbach Zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende bleiben die Ämter geschlossen. Es gibt Ausnahmen.

Die Stadtverwaltung bleibt am Freitag, 31. Mai (Tag nach Christi Himmelfahrt), geschlossen. Hintergrund der Schließung am so genannten Brückentag ist der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan. Durch die Schließung werden Urlaubstage und Überstunden bei den Verwaltungsmitarbeiten abgebaut. So müssen für diese Tage keine Rückstellungen gebildet werden, die den städtischen Haushalt am Ende des Jahres belasten.