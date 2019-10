Unterwegs in Mönchengladbach : Die Rückkehr des Nachtwächters

Mönchengladbach Erst wenn es dunkel wird, fängt Franz Josef Wirtz an zu arbeiten. Dann zieht er sein langes, schwarzes Nachtwächtergewand über, nimmt seine Hellebarde und zeigt den Menschen die Stadt, wie sie früher einmal war.

Ich kenne die Stadt nicht. Noch nie bin ich die Treppen zum Münster hinauf und die „blaue Treppe“ am westlichen Ende des alten Benediktiner-Klosters wieder hinunter, noch nie habe ich vorm Karnevalsmuseum gestanden oder mir überlegt, was vielleicht im Mittelalter auf dem Alten Markt so los war. „Um 1511 hat es hier Hexenverbrennungen gegeben“, sagt der Mann in langem, schwarzen Gewand neben mir. Es ist Franz Josef Wirtz. Er ist der Nachtwächter. „Und früher war auf dem Alten Markt noch das Rathaus. Davor stand der Kacks.“ Das Wort „Kacks“ spricht er sehr deutlich aus, mit Betonung auf dem „ck“ und sehr scharfem „s“. Kack... was?

Wir laufen langsam nebeneinander an der alten, in einem warmen Gelb angestrahlten Stadtmauer unterhalb des Dicken Turms entlang. Es ist stockduster. Außer uns ist niemand hier. Nur der Nachtwächter und ich. Nur das gleichmäßige Aufstoßen seiner Hellebarde – einer Art mittelalterlichen Stoß-Waffe – auf dem Boden, das Wippen seiner Laterne und das Klackern seines an der Hüfte hin und her wackelnden Nachtwächter-Horns sind zu hören. In meinem Kopf der eindringliche Klang des Nachtwächter-Liedes, das Franz Josef Wirtz kurz zuvor mit kräftiger, tiefer Stimme an die Wände des Innenhofes des Gladbacher Rathauses gepresst hatte: „Menschenwachen kann nichts nützen, Gott wird wachen, Gott wird schützen. Herr, durch Deine Güt‘ und Macht, schenk’ uns eine gute Nacht“, lautet der Refrain.