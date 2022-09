Führung in Mönchengladbach : Historische Entdeckungstour durch das Pahlke-Bad

Mönchengladbach Hans Schürings von der Geschichtswerkstatt bringt den Besuchern bei der Führung die spannende Geschichte des Rheydter Stadtbades näher. Auch durch das Kloster Neuwerk und das Schloss Rheydt werden Führungen angeboten.

Als das Rheydter Stadtbad im November 1969 eröffnet wurde, sorgte es wegen seiner außergewöhnlichen Architektur für einiges Aufsehen: Massive Betonelemente umschließen das Gebäude, sie sind in Kombination mit der hochaufragenden Glasfassade bis heute ein echter Blickfang. Das sogenannte Pahlke-Bad galt als eines der schönsten Stadtbäder Deutschlands. Trotzdem sollte das Gebäude im Jahr 2007 abgerissen werden. Dagegen regte sich bald Widerstand in Mönchengladbach , die Bürger wollten ihr Bad nicht aufgeben. Dank des öffentlichen und politischen Engagements wurden die Pläne wieder verworfen und das Bad schlussendlich unter Denkmalschutz gestellt.

Wer mehr über die bewegte Vergangenheit des Gebäudes in Rheydt erfahren möchte, bekommt am Mittwoch, 28. September, die Gelegenheit dazu. Im Zuge der diesjährigen Stadtteilerkundungen bieten die Mitarbeiter des Freiwilligenzentrums eine „fachkundige Führung“ durch das Bad an. Dabei wird unter anderem die Entstehungsgeschichte des vom Düsseldorfer Architekten Ernst Roddewig entworfenen Baus näher beleuchtet und dessen überregionale Bedeutung thematisiert. Hans Schürings von der Mönchengladbacher Geschichtswerkstatt übernimmt die Leitung der Tour. Er wird historische Hintergründe liefern.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Tel. 02166 248890 erforderlich. Die Führung startet am 28. September um 17 Uhr, Treffpunkt ist der Eingang vom Pahlke-Bad an der Pahlkestraße 10.

Neben dem Rheydter Stadtbad bietet das Freiwilligenzentrum in den kommenden Wochen noch weitere Führungen durch historische und außergewöhnliche Gebäude in der Vitusstadt an: So wird am Mittwoch, 26. Oktober, beispielsweise eine Tour durch das Kloster Neuwerk organisiert. Das Schloss Rheydt kann am Mittwoch, 23. November, mit einem fachkundigen Begleiter erkundet werden. Beide Führungen beginnen jeweils um 17 Uhr, eine telefonische Voranmeldung ist auch dabei notwendig.