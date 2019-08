Ausschüttung an die Stadt Mönchengladbach : Sparkasse überweist sechs Millionen an die Stadt

Die Zentrale der Stadtsparkasse am Bismarckplatz. Foto: Andreas Gruhn. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Soll die Stadtsparkasse von ihrem Gewinn mehr als die bisherigen sechs Millionen Euro an die Stadt abführen? Wenn es nach Grünen und Linken geht, ja. Der Rat stimmte dagegen. Die Zahlung ist über die Jahre deutlich gestiegen.

Die Stadtsparkasse hat im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn von rund 16 Millionen Euro erwirtschaftet. Davon überweist sie sechs Millionen Euro an die Stadt, was für das Rathaus eine Netto-Einnahme von gut fünf Millionen Euro bedeutet. Diese Zahlung an die Stadt ist Standard, der Rest des Gewinns fließt in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse.

Zuletzt waren die Grünen und die Linken im Rat mit dem Antrag gescheitert, die Zahlung an die Stadt auf acht Millionen Euro, also die Hälfte des Gewinns, zu erhöhen. Linken-Fraktionschef Torben Schultz sagte, die Kapitalausstattung der Stadtsparkasse sei ausreichend, für dieses Jahr sei eine höhere Zahlung möglich. Dem widersprach etwa CDU-Politiker Norbert Post: „Wir brauchen Risikodeckungen, weil jeder Cent inzwischen mit Risiko verdient werden muss.“ Und SPD-Ratsmitglied Ulrich Elsen sagte: „Wenn Sie die Stadtsparkasse schwächen, dann ist das ein falsches Signal in die Stadt.“