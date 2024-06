Gut gemacht CVJM Mönchengladbach freut sich über Spende der Stadtsparkasse

Das Franz-Balke-Haus des CVJM an der Welfenstraße in Bonnenbroich-Geneicken sprüht vor Aktivitäten. 22 Kinder-Gruppen und zehn Senioren-Gruppen treffen sich hier, mehr als 3100 Veranstaltungen gibt es hier jährlich. Chöre und Bands proben, Hausaufgabenbetreuung findet statt. Bei Gottesdiensten internationaler Gemeinden treffen sich Menschen aus der ganzen Welt, die am Niederrhein ein Zuhause gefunden haben. Es gibt Kulturabende, Bibelabende und Spieleangebote.