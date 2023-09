Nach Geldautomatensprengung in Mönchengladbach Stadtsparkasse setzt 10.000 Euro Belohnung aus

Die Suche nach der Bande, die am 8. September einen Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale am Stationsweg in Venn sprengte geht weiter. Nach der Tat waren bereits zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Doch bis jetzt konnten die Täter noch nicht gefasst werden. Nun hat die Stadtsparkasse unter Ausschluss des Rechtsweges eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise aussetzt, die zur Ergreifung der Täter führen soll. Das teilte die Polizei am Mittwoch, 13. September, mit.