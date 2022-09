Politik in Mönchengladbach : Rat wählt Dörte Schall bis 2031 als Beigeordnete

Mönchengladbach Die Sozialdemokratin wurde am Mittwoch (14. September) im Stadtrat mit einer breiten Mehrheit für eine zweite Amtszeit gewählt. Welche Bereiche sie verantwortet und wer gegen sie stimmte.

Von einer solchen Mehrheit können die meisten Politiker nur träumen: Mit 97 Prozent der Stimmen hat der Stadtrat am Mittwoch (14. September) Dörte Schall für weitere acht Jahre als Beigeordnete im Rathaus bestätigt. Nur die drei Ratsmitglieder der Linken stimmten mit Nein, die zwei Mitglieder der Gruppe Die Fraktion enthielten sich. Die Ampel-Mehrheit aus SPD , Grünen und FDP, aber auch die CDU , die seit der Kommunalwahl 2020 in der Opposition ist, stimmten für die 45-jährige Sozialdemokratin.

Beigeordnete spielen in Kommunen eine besondere Rolle, sind für ein Stadtoberhaupt so etwas wie Minister für den Kanzler und verantworten Fachdezernate. Sie sind Wahlbeamte und werden vom Stadtrat für acht Jahre gewählt, müssen sich für weitere Amtszeiten – wie jetzt Schall – der Wiederwahl stellen.

Neben Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD), der das Dezernat 1 leitet, gehören in Mönchengladbach fünf Beigeordnete dem Verwaltungsvorstand an: Neben Schall sind das Stadtkämmerer Michael Heck, Matthias Engel (Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr), Christiane Schüßler (Bildung, Kultur, Sport) und Stadtdirektor Gregor Bonin (Planen, Bauen, Mobilität, Umwelt). Bonins Amtszeit endet als nächste – im Herbst 2023. Schüßler hat ihr Amt erst in diesem Jahr angetreten – auf Vorschlag der Grünen. Sie folgte Gert Fischer (CDU), der in den Ruhestand getreten ist.