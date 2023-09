Bauprojekt in Mönchengladbach CDU zu Rathaus-Neubau – „Das ist kleinkariertes Denken“

Die kleinere Version für ein neues Rathaus am Rheydter Markt kann kommen. Mit den Stimmen der Ampel-Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP, in einzelnen Punkten auch der CDU und der Linken, wurde am Mittwochnachmittag (13. September) der Vorschlag der StadtverwaltungKostenpflichtiger Inhalt nach dem Hauptausschuss auch vom Stadtrat auf den Weg gebracht.