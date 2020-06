Ratssitzung : Stadtrat mit Abstand und Starkregen

Politik in ungewöhnlicher Kulisse: Um bei der Ratssitzung die pandemiebedingte Distanz halten zu können, zog der Stadtrat in die Krahnendonkhalle. Foto: bauch, jana (jaba)

Neuwerk Die Krahnendonkhalle war die pandemiegerechte Ausweichstätte für die vorletzte Ratssitzung vor der Kommunalwahl. Es gab hitzige Debatten, Erstaunen über einen Nicht-Anwesenden und am Ende einen leichten Dachschaden.

Es ist fast 20 Uhr, die Ratssitzung läuft seit fünf Stunden, als es den linken Flügel voll erwischt: Ein Unwetter tobt über Mönchengladbach und durch die gekippten Fenster ganz oben in der Krahnendonkhalle, in die der Stadtrat seine Sitzung verlegt hat, um auf Abstand zu bleiben, drückt der Regen rein. Auch auf einige Tischreihen im Inneren der Halle tropft es. Leichter Dachschaden? Die meisten Ratsleute beeindruckt das nicht.

Das Bonbon zur Kompensation packt Kämmerer Michael Heck zum Schluss aus, nämlich ein Ergebnis des Haushaltsjahrs 2019, das wahrlich bemerkenswert ist: Denn es endet für die hochverschuldete Stadt, die sich 2012 freiwillig dem Landes-Stärkungspakt Kommunalfinanzen angeschlossen hat, seitdem viele Millionen erhalten, aber auch viele Anstrengungen unternommen hat, um die Finanzen auf eine solide Basis zu stellen, weist in ihrer Bilanz für das vergangene Jahr ein Plus von 40,6 Millionen Euro aus.

Daraus hätte man im Wahljahr schöne Versprechen für die Anhänger flechten können. Aber die Corona-Krise machte einen Strich durch die Rechnung. Denn das neuartige Virus hat mit Einnahmeausfällen ein Loch von bis zu 80 Millionen Euro in die städtische Finanzplanung gerissen. Zwar erhält die Stadt wie andere Kommunen auch Kompensationen vom Bund, doch das wird nicht reichen. Der Überschuss könne „ein dringend notwendiges Polster für die kommenden finanziell sehr herausfordernden Haushaltsjahre sein“, betont Heck, mahnt aber auch, den restriktiven Kurs beizubehalten, um trotz Corona den vom Stärkungspakt vorgeschriebenen Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

Insgesamt waren an diesem Tag in der Krahnendonkhalle 62 Tagesordnungspunkte zu bewältigen. Darunter viele Dringlichkeitsentscheidungen, die in der corona-bedingt ratsitzungsfreien Zeit von einem kleineren Gremium, dem Hauptausschuss, oder nach in der Gemeindeordnung klar definierten Regeln getroffen worden waren und nun durch den Stadtrat legitimiert werden müssen. Es ging um die Befreiung von den Kita-Gebühren während der Zeit der Schließung, um Zuwendungen für einen Kreuzungsumbau am Mittleren Ring, um „Offenen Ganztag und schulische Betreuung“, um Prävention in der Jugendhilfe, um Verlängerungen von Verträgen oder um Beteiligungen. Das meiste davon war bereits in den jeweiligen Fachgremien diskutiert und beschlossen worden. Die meisten Anträge der Opposition aus Grünen, FDP und Linker – etwa für einen breiten Radweg auf der Hohenzollernstraße odere einer Satzung zum Schutz von Wohnraum – lehnt die Groko aus CDU und SPD ab. Nicht überraschend.

Manchmal sind es jene, die nicht anwesend sind, die in einer Sitzung für die größte Aufregung sorgen. Diesmal war es Frank Kindervatter, der Vorstandsvorsitzende der NEW AG. Der hatte sich 2019 mehrfach den kritischen Fragen der Stadträte der Opposition zu der vom Land als rechtswidrig eingestuften Beteiligung der NEW an dem E-Sharing-Mobil „Sven“ stellen müssen. Die NEW war schließlich gezwungen, den Deal rückabzuwickeln. Wer am Ende das Defizit und die Verantwortung trägt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Um „Sven“ ging es diesmal nicht, die NEW war aber bei mehreren Tagesordnungspunkten Thema. Etwa die Eintrittspreise im Freibad. Die FDP hatte beantragt, über die Familienkarte Rabatte zu gewähren, was ab Juli kommen soll, und weitere Preissenkungen gefordert. An anderer Stelle ging es um die Beteiligung an der Stadtentfalter GmbH, die für die NEW dezentrale Energieversorgung umsetzen soll – zunächst nur beim Großprojekt „Seestadt“.

Unter TOP 22 ging es um intelligente Stromzähler, Smart Metering nennt sich die Technologie, mit der detailliert der Stromverbrauch analysiert, kontrolliert und im besten Fall minimiert werden kann. Dazu und zu der Rolle der Discovergy GmbH stand ein mündlicher Bericht auf der Tagesordnung. Doch der kam nicht aus dem Mund von NEW-Chef Frank Kindervatter, sondern von Hans Peter Schlegelmilch, Vorsitzender der CDU-Fraktion und des Aufsichtsrats der NEW. Die wolle als Grundversorger in der Region 55.000 der 450.000 Messstellen, die sie betreibe, mit diesen Zählern ausstatten, berichtete Schlegelmilch. Entwickelt wurden die Geräte von dem Aachener Unternehmen Discovergy. Dem werde „ein Darlehen gewährt in der Weise, dass man das als treuhänderisch bezeichnen kann“, sagte der Aufsichtsrats-Chef auf Nachfrage von Linken-Fraktionschef Torben Schultz. Dessen Grünen-Kollege Karl Sasserath lobte die Technologie, schlug jedoch vor, ein Mönchengladbacher Unternehmen zu wählen. Was Schlegelmilch ablehnte. Die Debatte plätscherte dahin.