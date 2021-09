„Faire Woche“ in Mönchengladbach : Stadtrallye für einen fairen Handel

Mönchengladbach Bis 25. September können Bürger nachhaltige Unternehmen und Initiativen besuchen. Wer alle schafft, kann dabei auch etwas gewinnen.

Seit Freitag läuft auch in Mönchengladbach die deutschlandweite „Faire Woche“. Corona-bedingt gab es zum Start diesmal kein Frühstück und Diskussionsrunden, sondern bis zum 25. September eine Stadtrallye zu Fuß oder mit dem Fahrrad quer durch Gladbach und Rheydt. Organisiert hat sie die Öffentlichkeitsgruppe des Eine-Welt-Ladens am Abteiberg. Interessierte erhalten dort ab sofort Rallye-Pässe mit jeweils acht nachhaltig handelnden Unternehmen und Initiativen in der Stadt, getrennt nach Gladbach und Rheydt, die besucht werden können. An jeder Station ist eine Frage zu beantworten, was dann zur Teilnahme an einem Gewinnspiel berechtigt.