Politik in Mönchengladbach Gregor Bonin – Abschiedsparty mit zwei Oberbürgermeistern und einem Hollein

Ein Wort fällt an diesem Abend besonders oft: Haltung. Die attestieren Gregor Bonin sowohl die Redner am Mikrofon wie auch die vielen Gäste, die gekommen sind, um den passionierten Stadtplaner in den Ruhestand zu verabschieden. Acht Jahre war Bonin Beigeordneter für Bauen, Planen, Mobilität und Umwelt im Mönchengladbacher Rathaus, zuvor zehn Jahre Planungsdezernent in Düsseldorf. Hier wie dort hat er mit markanten Projekten den Wandel der Stadt mitgestaltet.