Spaziergang mit Planern und Bürgern durch das Gladbacher Westend : Ideen für das Westend

Hier könnte ein neuer Garten entstehen: Gerald Artkämper erläutert beim Spaziergang die Ideen fürs Westend. Foto: arie

Mönchengladbach Der Platz zwischen Jugendclubhaus, Carl-Sonnenschein-Schule und Heilig-Kreuz-Kirche soll autofrei werden, und er soll für die Bürger da sein. Das Quartiersmanagement lud die Bürger zu einem Spaziergang durch das Westend ein.

Am späten Nachmittag vor dem Jugendclubhaus Westend: Trotz Nieselregens hat sich eine große Gruppe rund um Stadtplaner Gerald Artkämper versammelt, der auf der Mauer stehend beginnt, Ideen für den Platz zwischen Jugendclubhaus, Carl-Sonnenschein-Schule und Heilig-Kreuz-Kirche zu erläutern. Es gebe viele parkende Autos, viele Zäune, Absperrungen und Höhenunterschiede, beschreibt er den Status quo. Das soll sich in Zukunft ändern. Autos sollen nicht mehr überall den wertvollen urbanen Raum zustellen können. „Der Platz soll für Veranstaltungen genutzt werden können, durch die Höhenunterschiede kann man eine Art Amphitheater schaffen“, sagt Artkämper. Eine Teilnehmerin bringt Obstbäume ins Gespräch. „Das Thema Garten möchten wir an anderer Stelle aufgreifen“, sagt der Planer vom Mönchengladbacher Planungsbüro Squadra Plus. „Aber wir befinden uns noch in einer sehr frühen Planungsphase.“ Noch sei alles möglich.

Das Quartiersmanagement Gladbach und Westend hat zu einem Spaziergang entlang der sogenannten Westend-Promenade eingeladen, um Ideen vorzustellen und Kritik und Anregungen der Bürger einzusammeln. Die Gruppe der Interessierten bewegt sich Richtung Blumenberger Straße und bleibt vor einer Grünanlage stehen, die momentan eher unauffällig und ungenutzt wirkt. „Sie ist in die Jahre gekommen und relativ dunkel“, sagt der Planer. Hier gibt es Vorschläge, entweder Spielmöglichkeiten anzubieten oder einen offenen Garten. „Wie der ehemalige Margaretengarten in Eicken“, erklärt Artkämper. „Dazu muss sich natürlich eine Initiative finden, die sich kümmert.“ Aus dem Teilnehmerkreis kommt die Anregung, bei der Gestaltung an die Eltern und Kinder der beiden nahegelegenen Kitas zu denken. „Es wäre schön, wenn sie eine Aufenthaltsmöglichkeit hätten.“

Info Quartiersmanagement Gladbach und Westend Das Management umfasst die Bereiche Altstadt, Hindenburgstraße bis zum Bahnhof und dem Platz der Republik sowie das Westend. Fonds Q14 stellt Gewebetreibenden, Gastronomen und Immobilieneigentümern investiv Fördermittel zur Verfügung; der maximale Förderanteil beläuft sich auf 50 Prozent. „Aktive Mitwirkung“ wendet sich an Bewohner, Vereine und Initiativen. Hier beträgt der maximale Förderanteil 100 Prozent.

Dann geht es in die andere Richtung hin zur Luisen- und Knopsstraße. „Die ganze Promenade soll autofrei werden“, sagt der Planer. Der Parkplatz zwischen Rosa-Frank-Haus und Carl-Sonnenschein-Schule bleibt erhalten, aber entlang der Straße sollen Parkmöglichkeiten wegfallen. Das weckt bei Anwohnern Protest. Der Planer verweist auf mögliche Quartiersparkplätze. Außerdem soll mehr Grün her: Bäume entlang der Alexianerstraße, der Luisen- und der Knopsstraße sollen den Straßenraum optisch verengen und für eine langsame Fahrweise der Autos sorgen, Sitzgelegenheiten die Aufenthaltsqualität verbessern. An dieser Stelle regt sich Kritik an der Benennung „Westend-Promenade“. Soll die Alexianerstraße etwa umbenannt werden? Artkämper hält die Bezeichnung für einen Arbeitstitel. Der Name müsse unbedingt erhalten bleiben, sagt Claudia Diekamp. „Das Erbe der Alexianer ist sehr wichtig“, meint die gebürtige Westenderin, die selbst als Kind auf dem Gelände des lange abgerissenen Alexianerklosters gespielt hat. „Die Alexianer haben sich um psychisch Kranke gekümmert und mit ihnen zusammen gelebt.“ Die Alexianer-Brüder haben Mönchengladbach 1957 verlassen.