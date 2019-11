Erster Fair-o-mat in Mönchengladbach : Fair snacken in der Stadtbibliothek

Mönchengladbach Der „Fair-o-mat“ in der Stadtbibliothek ist der erste der Stadt Mönchengladbach.

Wer viel liest, weiß einen kleinen Snack zwischendurch zu schätzen. Ein paar Gummibären, ein Riegel Schokolade – Zucker hilft bekanntermaßen beim Denken. Damit das auch in der Stadtbibliothek klappt, gibt es dort jetzt einen neuen Snackautomaten im Foyer. Der ist aber nicht mit x-beliebigen Süßigkeiten gefüllt, sondern mit fair gehandelten Waren aus dem Eine-Welt-Laden in Mönchengladbach.

Der „Fair-o-mat“ ist der erste der Stadt Mönchengladbach. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Town Mönchengladbach kooperierten dafür mit der Stadtbibliothek unter Leitung von Brigitte Behrendt. An einen solchen Automaten zu kommen, erwies sich als schwieriger als gedacht. „Wir mussten uns bewerben und noch einmal erklären, warum wir den Automaten in die Bibliothek stellen wollen“, sagt Franz Scherer, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Eine-Welt-Laden. Die Firma, die die Automaten aus alten Teilen wiederherstellt, mit Sitz in Castrop-Rauxel, lege scharfe Kriterien an, wer einen solchen Automaten bekomme. Denn er wird aus alten Automaten zusammengebaut, die Teile seien rar, sagt Scherer.