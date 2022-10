Energiekrise in Mönchengladbach : Stadtbibliothek will Bürgern beim Stromsparen helfen

Mönchengladbach Wo es üblicherweise Bücher, Filme und CDs zu leihen gibt, werden Gladbacher jetzt in der Energiekrise unterstützt: Die Stadtbibliothek bietet zahlreiche Hilfen zum Stromsparen zuhause – inklusive Messgerät zum Ausleihen.

Die Energiekrise hat Mönchengladbach in Form hoher Preise etwa auch in der Grundversorgung der NEW längst erreicht. Unter anderem Oberbürgermeister Felix Heinrichs hatte die Bürger dazu aufgerufen, ihren Teil zu den Einsparungen beizutragen. Aber wie geht das eigentlich? Was bedeutet die aktuelle Situation für einen selbst? Und was kann man tun, um kurzfristig Energie zu sparen oder mittelfristig von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden? Auf Fragen wie diese gibt die Stadtbibliothek jetzt Antworten.