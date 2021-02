Angebot in Mönchengladbach : Stadtbibliothek hilft bei Facharbeiten

Angebot in Mönchengladbach

Mönchengladbach Als wäre das Verfassen von Facharbeiten nicht schon kompliziert genug, stehen Schüler coronabedingt auch noch vor verschlossenen Bibliotheken. Doch jetzt gibt es Hilfe.

„Wir bieten dienstags bis freitags Beratungstermine via Telefon oder Zoom-Meeting an. Hier beantworten wir konkrete Fragen zur Literaturrecherche und wie man auch online an die Literatur kommt.“, erklärt Yvonne Fischer von der Stadtbibliothek, die das Programm zusammen mit ihren Kolleginnen Sabine Kainth, Ahlam Messaoudi, Andrea Otten und Bettina Schultz realisiert. Auf der Webseite der Stadtbibliothek finden sich zudem Checklisten, die auf das Coaching vorbereiten sowie Erklärvideos.