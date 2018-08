Mönchengladbach: Stadtarchivar Kleifeld feierte in Wacken

Musikfan aus Mönchengladbach : „Urlaub von der Gesellschaft“

Wacken erwacht: Stadtarchivar Helge Kleifeld ist schon hellwach. Foto: Helge Kleifeld

Helge Kleifeld leitet das Stadtarchiv und kümmert sich um die Gladbacher Geschichte. Privat ist er Heavy-Metal-Fan. Am Wochenende war er beim berühmten Festival in Wacken. Dort war er Gast der Gründer, die er seit Jahren kennt.

Es gibt so bestimmte Berufe und bestimmte Dinge, die sind einfach mit Klischees belegt. Fällt das Wort „Stadtarchiv“, denken die meisten an verstaubte Akten und Bücher. Bei „Wacken“ kommen einem direkt Bilder von langhaarigen Metal-Fans in den Sinn, die in einer Matschlandschaft stehen und Bier trinken. So ein bisschen stimmt beides – aber eigentlich auch nicht so richtig. Und vor allem: Beides lässt sich miteinander vereinbaren. Helge Kleifeld ist das beste Beispiel dafür. Er ist Mönchengladbachs Stadtarchivar und arbeitet mit historischen Akten. Privat fährt er Motorrad und hört Heavy-Metal-Musik. Am Wochenende war er beim Wacken-Festival. Kleifeld kennt seit vielen Jahren die beiden Gründer und wurde von ihnen als VIP-Gast eingeladen.

„1990 fand das erste Wacken-Festival statt. Holger Hübner und Thomas Jensen machten Musik und suchten eine Gelegenheit, aufzutreten. Deshalb gründeten sie das Festival“, erzählt Helge Kleifeld. Als er von seinem ehemaligen Chef einen Bildband und eine CD zum Festival geschenkt bekam, war Kleifeld vom Wacken-Virus infiziert. „Das Festival ist einfach faszinierend. Aus der ganzen Welt kommen Menschen zusammen, um friedlich miteinander zu feiern. Ich war schon dreimal dort und habe sogar Besucher aus Peru und Schweden getroffen“, erzählt er. „Für mich bedeutet Wacken Urlaub von der Gesellschaft.“

Stadtarchivar Helge Kleifeld war am Wochenende in Wacken. Auf seinem Schreibtisch seines Büros im Stadtarchiv stehen ein Wackenbecher und ein Wackenkalender. Foto: Christian Lingen

Irgendwann schrieb er den beiden Gründern einen Brief und regte zu dem Gedanken an, die Geschichte des Festivals zu archivieren, da es eine Art Jugendkultur sei. „Ich wurde daraufhin von Holger Hübner eingeladen, und wir unterhielten uns, wie man das umsetzen kann. Die beiden besitzen unter anderem den Nachlass der Freundin von Jimi Hendrix. Aus dem Wacken-Archiv ist aber leider nie etwas geworden“, erzählt Helge Kleifeld.



Aus diesem Treffen entstand ein reger Kontakt über Jahre hinweg. Immer wieder tauschen Helge Kleifeld und Holger Hübner Mails aus. „Als ich erfuhr, dass man in Mönchengladbach darüber nachgedacht hat, im JHQ Rock am Ring auszurichten, erzählte ich ihm davon. Er sah dann aber die gleichen Probleme, wie die Organisatoren von Rock am Ring“, verrät Kleifeld. Immer wieder bekomme er Präsentationen neuer Ideen der Wackengründer und werde nach seiner Meinung dazu befragt. „Wir wollten uns schon länger mal wieder treffen, aber es klappte nicht. Nun hat er mich eingeladen, und ich darf noch einen Bekannten mitnehmen“, erzählt Kleifeld.