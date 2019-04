Der Mönchengladbacher Stadtarchivar Helge Kleifeld wird zusammen mit einem Freund auf ihren Motorrädern 37 Tage lang unterwegs sein. Mit seiner „Metal is Peace Tour“ will er als Botschafter der Metal-Musik in mehreren Ländern Metal-Kneipen aufsuchen und mit Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Die Tour führt ihn auf rund 13.400 Kilometern durch osteuropäische Länder. Hier veröffentlichen wir Anekdoten, Fotos und Videos seiner ungewöhnlichen Reise.