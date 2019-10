Ansichtskarten : Die Sammlung Purrio

Mönchengladbach Stefan Purrio hat als Kappesbuer durch Rheindahlen geführt. In seinem Nachlass waren Unmengen Postkarten. Die sind jetzt im Stadtarchiv.

Der Bruder des Sammlers, Karl Purrio, hatte im Frühjahr Kontakt zum Stadtarchiv aufgenommen, ob Interesse an der Sammlung bestünde. Dieses war sofort geweckt, wusste man doch durch frühere Kontakte zu Stefan Purrio, was für eine reichhaltige Sammlung sich dahinter verbergen würde. „Ich bin sicher, ich habe im Sinne meines Bruders gehandelt“, sagt Karl Purrio.

Er berichtet, dass Stefan Purrio sich schon sehr früh für die Geschichte seiner Heimat interessierte. Er engagierte sich im Schützenwesen, beim Verein „Zukunft Rheindahlen“, er war häufig mit seiner Kamera unterwegs, betätigte sich so als Chronist seines Heimatortes. „Zuletzt hat Stefan intensiv Ansichtskarten gekauft und gesammelt, daneben galt sein Interesse der ortsgeschichtlichen Literatur“, sagt Karl Purrio. Die Ansichtskarten ordnete er größtenteils in über 60 speziellen Einsteckalben nach Themen. Daneben befanden sich zahllose Karten – teils grob geordnet, teils ungeordnet in Kartons. Seit seinem Tod lag alles in einem trockenen und sehr sauberen Raum. Ein Glück für die Archivaren.