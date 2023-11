Kinderbetreuung in Mönchengladbach Stadt will Vergabekriterien für OGS-Plätze ändern

Mönchengladbach · In Mönchengladbach ist die Zahl der Grundschulkinder stark angestiegen. Deshalb wächst auch die Nachfrage bei Plätzen in der Offenen Ganztagsschule. Nicht jedem kann der Wunsch erfüllt werden. Was Eltern dazu jetzt wissen müssen.

30.11.2023 , 12:50 Uhr

In Mönchengladbach läuft zurzeit eine OGS-Ausbauoffensive in Hinblick auf den nahenden Rechtsanspruch. Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Gabi Peters