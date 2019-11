Wegen immer mehr Online-Bestellungen : Stadt will Mikro-Depots für Paketlieferungen schaffen

Mönchengladbach Fünf bis sechs solcher Depots sind laut WFMG möglich.

Fahrradkuriere sollen künftig in Mönchengladbach die Online-Bestellungen für alle Paketdienstleister ausliefern können. Dadurch soll es wesentlich weniger innerstädtischen Verkehr durch die Logistiker wie etwa DHL, Hermes, UPS und andere geben. Eine entsprechende Studie hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein auf der Immobilienmesse Expo Real in München vorgestellt. Jetzt soll es in die detaillierte Ausarbeitung gehen, wie Mikro-Depots in der Stadt eingerichtet werden können, über die die Lieferungen dann weiter verteilt werden. Darüber diskutiert an diesem Dienstag der Planungs- und Bauausschuss der Stadt. Schnellstmöglich soll ein konkretes Konzept für Mönchengladbach ausgearbeitet werden, „um dann in die konkrete Standort- und Betreibersuche einzusteigen“, wie Planungsdezernent Gregor Bonin betont.