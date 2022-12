Extremwetter in Mönchengladbach Stadt will mehr Schutz vor extremer Hitze

Der 19. Juli in diesem Jahr war ein außergewöhnlicher Dienstag. An jenem Tag kletterte die Lufttemperatur zwischen 16 und 17 Uhr auf mehr als 38 Grad Celsius, wie aus den Daten der NEW-Wetterstation in Rheindahlen hervorgeht. Auch wenn das Jahr noch nicht ganz vorbei ist, darf man wohl feststellen: Der 19. Juli war der heißeste Tag in diesem Jahr in der Stadt mit einer Extremhitze, die in den Sommermonaten immer häufiger zum Alltag gehört. Denn die Temperaturen in Mönchengladbach werden immer extremer.