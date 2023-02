Einkaufen in Mönchengladbach Stadt will drei Shopping-Sonntage erlauben

Acht verkaufsoffene Sonntage sind für dieses Jahr in Mönchengladbach bisher beantragt worden. Davon hält die Stadtverwaltung bisher zumindest aber nur drei für genehmigungsfähig. Darüber wird in den Bezirksvertretungen in dieser Woche beraten. Unproblematisch sind für das Rathaus die verkaufsoffenen Sonntage am 25. Juni in Rheydt zum Turmfest, am 3. September in Giesenkirchen zum Herbstmarkt und am 17. Dezember zum Advent in Rheydt. Das geht aus der Vorlage hervor.