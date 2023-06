Im Februar 2023 waren nach Angaben des Rathauses Geflüchtete aus insgesamt 36 Nationen in den Einrichtungen der Stadt untergebracht, viele davon aus Afghanistan, Irak und Syrien. 3000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine lebten in Mönchengladbach. Wegen des russischen Angriffskriegs mussten 2022 kurzfristig Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt hergerichtet werden.