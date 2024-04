Temposünder im Straßenverkehr Gladbach will neuen Blitzer testen

Autofahrer werden sich wohl bald an einen für Mönchengladbach neuartigen Blitzer gewöhnen müssen. Die Stadt plant die Anmietung einer sogenannten semistationären Anlage, wie es in der Ausschreibung heißt. Dabei handelt es sich um einen Anhänger, der mit einer Geschwindigkeitsmesstechnik bestückt ist und damit längere Zeit an einem Ort stehenbleiben, aber auch wieder versetzt werden kann – also eine Mischung aus einer stationären Anlage und einem Messwagen. Die Anmietung für eine Testphase ist derzeit erst einmal für zwölf Monate vorgesehen, wie ein Stadtsprecher bestätigte.