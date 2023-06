Energiewende in Mönchengladbach Stadt drückt bei Wärmeplan aufs Tempo

Mönchengladbach · In Vorbereitung der Heizungsumstellung soll für jedes Gebäude in den Kommunen analysiert werden, wie es versorgt ist und was alternativ möglich wäre. Mönchengladbach will unter den ersten in NRW sein, die eine solche Erhebung vorlegen. Der Energieversorger NEW spielt dabei eine wichtige Rolle.

Alle Gebäude in Mönchengladbach werden für den Wärmeplan mit Blick auf die Energieversorgung erfasst, auch das Rathaus auf dem Abteiberg. Foto: Andreas Gruhn

Nach langem politischen Ringen und vielen Unsicherheiten für die Bürger ist jetzt in der Bundesregierung ein Kompromiss beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) gefunden. Noch ist es nur ein Referentenentwurf im Wirtschaftsministerium, aber die politischen Weichen für ein Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause sind gestellt. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Kommunen. Denn sie sollen in detaillierten Wärmeplänen und zeitlich gestaffelt nach der Größe der Stadt erfassen, wie genau die Situation ist und welche alternativen Versorgungsmöglichkeiten umsetzbar wären. Basierend auf den Wärmeplan ist die Pflicht verbunden, alte Öl- und Gasheizungen umzurüsten. Hauseigentümer gewinnen durch diese Kopplung nun mehr Zeit, voraussichtlich bis 2028.