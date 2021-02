Stadt Mönchengladbach warnt: : „Flyer von Impfgegnern sollen Panik schüren“

In Mönchengladbach wurden Flyer von Impfgegnern in Briefkästen geworfen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Mönchengladbach Absender der Handzettel sind so genannte Freiheitsboten. Sie sprechen „von einer medizinisch unbegründeten Panik und gesunden Freiwilligen mit heftigen Nebenwirkungen“.

Kurz vor dem Start des Impfzentrums Mönchengladbach am kommenden Montag werden im Mönchengladbacher Stadtgebiet Flyer von Impfgegnern verteilt. Das teilte die städische Pressestelle am Dienstag mit. In den Flyern sei „von einer medizinisch unbegründeten Panik und gesunden Freiwilligen mit heftigen Nebenwirkungen“ die Rede. Absender der Handzettel sind so genannte „Freiheitsboten", auf einer Internetseite wird Rainer Blanken als Verantwortlicher mit Sitz in London genannt. Die Fyler sind auch in anderen Städten aufgetaucht.