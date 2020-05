Sportausschuss in Mönchengladbach : Stadt verzichtet auf Nutzungsgebühren von Sportvereinen

Sportanlagen wie das Grenzlandstadion können in Mönchengladbach mittlerweile wieder genutzt werden. Hier eine Aufnahme von einem Sportfest vor Corona (Archivfoto). Foto: Dieter Kauertz

Mönchengladbach Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren Thema im Sportausschuss der Stadt Mönchengladbach. Die Vereine müssen in den Monaten April bis Juni keine Nutzungsgebühren zahlen. Für die Schwimmer ist die Situation weiter unbefriedigend.

Es war eine passende Gelegenheit für den Freizeit-, Sport- und Bäderausschuss der Stadt, für seine Sitzung auf die Turnhalle im Haus des Sports auszuweichen. Zum einen gab es in dem großen Raum keine Probleme, die Corona-bedingten Abstandsregeln einzuhalten. Zum anderen konnte Stadtsportbund-Präsident Wolfgang Rombey den Ausschussmitgliedern – zumindest anhand eines kurzen Einspielfilms das neue Zuhause des SSB detailliert vorstellen. Indes beteiligten sich die Vertreter des SSB auch an den Diskussionen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport.

Sportdezernent Gert Fischer informierte die Sitzungsmitglieder über die Entwicklung in den vergangenen zwei Monaten. „Wir haben uns bei den Entscheidungen an die Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen sowie an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gehalten, weil wir eine klare Linie haben und den Bürgern damit ein bisschen mehr Sicherheit geben wollten“, sagte Fischer. Er betonte indes auch, dass die Kommunikation mit dem Land nicht immer ein leichtes Geschäft sei, vor allem wenn es in den vergangenen Wochen um die Lockerungen ging.

„Das Warten auf die genauen Vorgaben durch neue Verordnungen hat mitunter zu Verunsicherung geführt. Und es war beispielsweise eine Woche lang nicht klar, ob Schulturnhallen zu den Sportstätten zählen, die wieder geöffnet werden dürfen“, sagte Fischer. Mittlerweile sind in Mönchengladbach neben den Außensportanlagen bereits wieder 42 Hallen geöffnet. Außerdem teilte Fischer mit, dass die Stadt in den Monaten April bis Juni auf die Erhebung der Sportstättennutzungsgebühren verzichten werde. Dies solle mit der Rechnung für die zweite Jahreshälfte verrechnet werden.

SSB-Vizepräsident Christof Wellens lobte die Kommunikation und die pragmatische Herangehensweise der Stadt, er nannte den Bewegungsmangel vieler Bürger in den vergangenen Monaten jedoch „ein großes Problem, zumal in etwas mehr als vier Wochen schon wieder die Sommerferien beginnen. Es wäre daher sehr wertvoll, wenn die Stadt den Vereinen auch in den Ferien Hallenzeiten zur Verfügung stellen könnten“. Auch CDU-Ratsherr Robert Baues regte an, bei der Stilllegung der Sportplätze während der Ferienzeit die besondere Situation in diesem Jahr zu berücksichtigen.

Von den Corona-bedingten Schließungen der Sportstätten waren die Leistungsschwimmer in den vergangenen Monaten besonders betroffen. Und auch jetzt, da viele Sportler wieder trainieren können, sind die Schwimmer außen vor und warten darauf, Wasserzeiten zu bekommen. Denn bislang ist nur das Volksbad wieder geöffnet, und das Vitusbad wird wohl erst am 6. Juni folgen, wie Armin Brückner von der NEW im Ausschuss mitteilte. „Das ist ein ernstzunehmendes Problem, denn es ist existenziell wichtig, dass diese begabten Sportler wieder trainieren können“, sagte Rombey. Ausschussvorsitzender Frank Boss regte ein zeitnahes Gespräch der betroffenen Vereine mit der NEW an.