Corona-Auswirkungen in Mönchengladbach : Stadt verzichtet auf Kita-Gebühren im Juni

Ein Spielzeugauto in den Räumen einer Kindertagesstätte (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Die Corona-Lage in Mönchengladbach entspannt sich etwas, die Zahl der aktuell Infizierten geht zurück. So gönnen sich die Mitarbeiter des Bürgertelefons über Pfingsten auch mal eine Pause. Die Stadt bietet derweil Entlastungen in Corona-Zeiten an.

Am Donnerstagmorgen ist die Zahl der aktuell am Coronavirus Infizierten in den zweistelligen Bereich gesunken. Zwei neue positive Nachweise vermeldete das Gesundheitsamt der Stadt, 98 Personen (Vortag: 100) sind damit aktuell mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle liegt nun bei 610 (Vortag: 608). Davon sind 473 Personen (Vortag: 469) bereits genesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 5409 (Vortag: 5257). 17 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 411 Personen (Vortag: 411) in Quarantäne, davon werden sechs im Krankenhaus behandelt. 39 Personen sind bislang verstorben. Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist weiter zurückgegangen und liegt derzeit bei 6,1.

Bürgertelefon Da sich die Lage in Mönchengladbach etwas entspannt und die ab dem 30. Mai geltende Landesverordnung bereits veröffentlicht ist, ist das Bürgertelefon der Stadtverwaltung Pfingstsonntag und -montag nicht besetzt. Grundsätzlich ist die Hotline montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 02161 2554321 erreichbar. Am Samstag, 30. Mai, ist das Bürgertelefon zusätzlich von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Gebühren Die Stadt hat derweil mitgeteilt, dass sie wie schon im April und Mai auch im Juni keine Elternbeiträge für Kitas, Tagespflege und den offenen Ganztag erheben wird.

Die Landesregierung hat den Städten und Kreisen die Möglichkeit eingeräumt, im Juni und Juli jeweils auf die Hälfte der Gebühren zu verzichten. Um dies für die Eltern praktikabler zu gestalten, wird Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners dem Rat vorschlagen, die Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte für Juni komplett zu erlassen. Dafür sollen die Beiträge im Juli wie gewohnt von den Eltern gezahlt werden.

Die Eltern, die der Stadt eine Einzugsermächtigung zu den Kita- und Ogata-Beiträgen erteilt haben, brauchen nun nicht selbst aktiv zu werden. Alle anderen Eltern, die für die Begleichung der Beträge zum Beispiel einen Dauerauftrag eingerichtet haben, müssen ihrer Bank möglichst unverzüglich die Aussetzung der Zahlung für Juni mitteilen. Eltern, die trotz der Beitragsbefreiung Zahlungen geleistet haben, werden gebeten, sich mit der Stadtkasse Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 252700 in Verbindung zu setzen.