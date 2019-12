Für Senioren : Stadt verteilt 600 Notfalldosen

Mönchengladbach Senioren sollen die Behälter mit wichtigen medizinischen Informationen für Rettungskräfte aufbewahren. Und zwar im Kühlschrank.

Ihr Inhalt soll bei medizinischen Notfällen den Rettungskräften rasch wichtige Informationen liefern: Der Fachbereich Altenhilfe der Stadt Mönchengladbach hat rund 600 „Notfalldosen“ an Alten-Begegnungsstätten verteilt, damit diese grünen Behälter an Besucher weitergegeben werden.

Immer mehr Menschen haben zu Hause einen Notfall- und Impfpass, Medikamentenplan, Patientenverfügung und weitere Dokumente, die im medizinischen Notfall wichtig sind, sagt die Stadtverwaltung. Doch in einem Notfall sei es für Retter kaum möglich, herauszufinden, wo sich diese manchmal lebensrettenden Informationen in der Wohnung befinden. „Gut wäre es dann, wenn ein Griff in den Kühlschrank die Arbeit von Rettungskräften und Notärzten erleichtert – vorausgesetzt, in der Kühlschranktür steht eine Notfalldose“, so die Stadtverwaltung. Zwar brauche die Plastikdose keine Kühlung – aber ein Kühlschrank stehe in jeder Wohnung und könne von den Rettern schnell gefunden werden.