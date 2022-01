Grundsteuer in Mönchengladbach : Hausbesitzer erhalten jetzt ihre Steuerbescheide

Mönchengladbach 2022 ändern sich die Grundstücksabgaben zunächst nicht. Trotzdem müssen nach einem Gerichtsurteil bald die Werte von Immobilien neu ermittelt werden. Im Laufe des Jahres gibt das Finanzamt aber einen Überblick, wie das passieren soll.

Haus- und Grundstücksbesitzer erhalten den Grundsteuerbescheid für das Jahr 2022 in der laufenden Woche. Die ersten Bescheide werden am Mittwoch, 5. Januar, verschickt, teilte das Rathaus mit. Die Abgaben steigen oder sinken erstmal nicht, durch die Grundsteuerreform könnte sich das aber künftig ändern.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (das betrifft etwa land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 2022 wie bisher 240 Prozent und für die Grundsteuer B liegt er weiter bei 620 Prozent. Darunter fallen die sonstigen Grundstücke, also auch Eigentumshäuser. Fällig wird die Grundsteuer in Teilbeträgen jeweils quartalsweise am 15. Februar, 15 Mai, 15. August und 15. November. Wenn eine jährliche Zahlung vereinbart wurde, dann wird der Gesamtbetrag am 1. Juli fällig.

Zusätzlich zum Bescheid erhalten die Eigentümer auch ein Infoblatt zur Grundsteuerreform, die in den kommenden Jahren ansteht. Darin gibt es erste Hinweise, denn die Werte der Grundstücke und Häuser müssen neu ermittelt werden. Das bedeutet: Hausbesitzer können sich künftig auf eine veränderte Grundsteuer einstellen, wenn die Neubewertung von der alten abweicht. Dahinter steckt, dass die Werte für die Häuser zuletzt im Jahr 1964 erhoben worden sind. Das sei unzulässig, urteilte das Bundesverfassungsgericht schon 2018. Die Kosten für vergleichbare Grundstücke in ähnlicher Lage haben sich aufgrund der veralteten Ermittlungen über die Jahrzehnte immer weiter voneinander entfernt. Bis Ende 2024 haben die Städte laut Urteil Zeit, die bundesweit 35 Millionen Grundstücke neu zu bewerten und die Kostenunterschiede auszugleichen.

Wie das in Mönchengladbach laufen wird, darüber informiert das Finanzamt die Eigentümer im Laufe des Jahres per Post, kündigte das Rathaus an. Die Besitzer müssen sich darauf einstellen, dass die Kosten durch die Grundsteuerreform in den kommenden Jahren steigen oder sinken könnten. Wer Fragen zur Abgabe-Veränderung hat, kann sich ab April 2022 über eine Telefonhotline an die Finanzverwaltung wenden.