Abgaben in Mönchengladbach Die Grundsteuer bleibt 2023 gleich – vorerst

Die Grundsteuer wird fällig in vier Teilbeträgen, jeweils zur Mitte eines Quartals am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Darauf weist die Stadt hin. In Fällen, in denen bis Ende September 2022 eine jährliche Fälligkeit beantragt wurde, ist die Grundsteuer in einem Betrag am 1. Juli fällig.