Mönchengladbach: Stadt verschickt ab Mittwoch Grundsteuer-Bescheide

Mönchengladbach Noch gelten die alten Einheitswerte, die das Bundesverfassungsgericht gekippt hat. Bis Ende 2019 muss der Bund dies neu regeln.

Die Hebesätze zur Berechnung der Grundsteuer bleiben unverändert. Seit 2016 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A (zum Beispiel Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) 240 Prozent des Steuermessbetrages und bei der Grundsteuer B (alle sonstigen Grundstücke) 620 Prozent des Steuermessbetrages. Die Grundsteuer ist in Teilbeträgen jeweils am 15. in den Monaten Februar, Mai, August und November zu zahlen. Einzige Ausnahme ist, wenn eine jährliche Fälligkeit beantragt wurde. Dann ist die Grundsteuer in einem Betrag am 1. Juli fällig. Sofern der Stadtkasse für den Einzug der Grundsteuer ein gültiges Sepa-Lastschriftmandat vorliegt, braucht der Steuerpflichtige nichts zu veranlassen. Ansonsten ist die Zahlung zum Fälligkeitstermin unter Angabe des Kassenzeichens zu leisten. Ein Formular für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats kann auf der Internetseite der Stadt unter www.moenchengladbach.de heruntergeladen werden. Änderungsmitteilungen zum Grundstückseigentum, die ab Anfang Dezember 2018 der Stadtverwaltung zugegangen sind, konnten nicht mehr im Jahresbescheid 2019 berücksichtigt werden. Diese werden in den kommenden Wochen abgearbeitet. Bis Ende Januar folgt ein Änderungsbescheid, der die aktuellen Daten berücksichtigt.