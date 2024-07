Kinderbetreuung in Mönchengladbach Zu wenig Kita-Plätze – Stadt verschickt 2818 Absagen

Laut unserer großen Heimatliebe-Umfrage bewerten Menschen die Familienfreundlichkeit in Mönchengladbach mit der Schulnote 3. Das ist zwar schlechter als im überregionalen Durchschnitt, weist aber noch nicht auf eine Katastrophe hin. Der könnte sich die Stadt jetzt aber nähern. Denn zum neuen Kindergartenjahr bekommen fast genauso viele Eltern eine Absage wie eine Zusage auf einen Kita-Platz. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Zum Kindergartenjahr 2024/25 werden 2737 Betreuungsplätze vergeben. Darüber hinaus werden 575 Kinder unter drei Jahren und 35 Kinder über drei Jahren in der Kindertagespflege betreut. Demgegenüber stehen 2818 Absagen, die verschickt wurden. Das teilte der Fachbereich Fachbereich Kinder, Jugend und Familie jetzt auf Anfrage mit.