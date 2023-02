Streit um Elektroauto Stadt Mönchengladbach verliert vor Gericht wegen „Sven“

Fünf Jahre ist her, als das folgenreiche Investment der NEW AG an der Entwicklung des Elektroautos „Sven“ begann. Seit drei Jahren ist das Investment abgestoßen und existiert nur noch als Verlust (oder besser Wertberichtigung) in den Büchern des Tochterunternehmens NEW Smart City GmbH in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Während die Entwickler der Share2drive GmbH in den Folgejahren weiter an „Sven“ tüftelten, bei der Investoren-Suche aber eigenen Angaben zufolge von der Corona-Pandemie zunächst ausgebremst wurden, beschäftigt der Elektro-Kleinwagen weiter Gerichte, Kostenpflichtiger Inhalt beziehungsweise vielmehr die Vorgeschichte des Investments.