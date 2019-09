Ab sofort : Deutlich höhere Bußgelder für Müllsünder

Mönchengladbach (angr) Müllsünder werden in der Stadt ab sofort deutlich härter bestraft als bisher. Mönchengladbach ist als eine der ersten Städte in Nordrhein-Westfalen der Empfehlung der Landesregierung gefolgt und hat den Verwarngeldkatalog für Müllsünder drastisch verschärft.

Der Verwarngeldkatalog sah bisher Strafen in Höhe von 30 Euro für Müllsünder vor, die Papier, Obstresten, Dosen und Flaschen wegwerfen. Die weggeworfene Zigarettenkippe oder ein liegengelassener Hundehaufen war mit einem Verwarngeld von 50 Euro belegt. Die neuen Strafen sehen nun folgende Staffelung vor: Wegwerfen von Zigarettenkippen, Kaugummi, Verpackungen, Getränkebechern und Essensresten: 100 Euro. Einwerfen von Haushaltsabfällen in öffentliche Papierkörbe: 30 bis 55 Euro. Abstellen von Papier oder Glas neben die Wertstoffcontainer: 50 Euro. Füttern von Enten oder Tauben: 30 Euro. Nicht beseitigter Hundekot: 50 Euro. Restmüll in der Papiertonne, in der Biotonne oder im Gelben Sack: 30 bis 55 Euro.