Corona-Leugner in Mönchengladbach : Stadt verbietet „Lichter-Spaziergang“

Die Initiative aus Mönchengladbach tat kund, auch bei der Querdenken-Demonstration am vergangenen Samstag in Leipzig dabei gewesen zu sein. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Mönchengladbach Ausgerechnet am Jahrestag der Pogromnacht wollte eine Gruppe namens „Querdenken 2161“ mit einem so genannten Lichter-Umzug gegen Corona-Schutzmaßnahmen protestieren. Die Stadt schritt ein.

„Querdenken 2161“ nennt sich die Mönchengladbacher Gruppierung, die es nach eigenen Angaben seit dem 20. Oktober dieses Jahres gibt. Die Gruppe will für Freiheitsrechte kämpfen, weil sie sich durch die Corona-Schutzmaßnahmen eingeschränkt fühlt. Ausgerechnet für den 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, hatte diese Formierung zu einem so genannten Lichter-Spaziergang über die Brucknerallee eingeladen. „Auch unsere Querdenken-Delegation, die am kommenden Samstag auf der großen Demo in Leipzig dabei sein wird, nimmt am Lichter-Spaziergang teil“, hieß es auf der Facebook-Seite der Gruppe. „Mönchengladbach steht auf“, der Verein des ehemaligen Ratsherrn Dominik Roeseler, der vom Verfassungsschutz als „rechtsradikal“ eingestuft wird, hatte den Aufruf zur Aktion auf der Brucknerallee geteilt.