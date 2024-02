Umweltdelikt in Mönchengladbach Plötzlich war die Niers voller Schaum

Auf der Niers, ist es am Samstag zu Schaumbildungen gekommen, sodass Niersverband, NEW AG und der Fachbereich Umwelt der Stadt nun die Ursache ermitteln. Das bestätigte die Stadt am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Einsatzkräfte stellten einen Schaumteppich auf der Niers fest, der insbesondere an den Wehren mit entsprechender Wasserverwirbelung auffiel. Diese Schaumbildung war auffallend intensiv, allerdings von relativ kurzer Dauer, so die Stadt. Einsatzort war der Bereich Steinsstraße, Beller Park/ Mülfort, Zufluss des Papierbaches in die Niers.