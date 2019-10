Polizei-Areal in Mönchengladbach : Stadt und Hochschule wollen altes Polizeipräsidium entwickeln

Das alte Polizeipräsidium an der Theodor-Heuss-Straße: Stadt und Hochschule haben Interesse an den Komplex. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach In dem derzeit leerstehenden Komplex an der Theodor-Heuss-Straße können sich Wirtschaftsförderung und die Hochschulpräsident eine „hochschulaffine Nutzung“ vorstellen – mit Förderung aus den Braunkohlemitteln.

Das Interesse am alten Polizeipräsidium ist groß. Jedenfalls gab es auf der Immobilienmesse Expo Real in München Gespräche der Stadt mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW, der das Präsidium vermarktet. „Wir haben das Interesse erneuert, auf dem Areal eine hochschulnahe Nutzung zu ermöglichen“, sagte Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft EWMG. Schückhaus sieht in dem Komplex vor allem eine Chance für den Strukturwandel. Coworking-Spaces für junge Unternehmen und Start-ups, Makerspaces und ähnliches sei dort gut möglich, vor allem dank der nahen Anbindung an die Hochschule Niederrhein.