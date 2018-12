Bilanz und Ausblick: Mehr als 4300 Gäste bei den Stadttouren

Mönchengladbach Ob mit dem Bus, mit dem Mönch oder dem Nachtwächter – die Stadttouren der MGMG sind bei vielen Gästen beliebt. Fast 4400 Besucher waren im abgelaufenen Jahr dabei.

(togr) Ob mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Planwagen oder einfach zu Fuß: Stadt-Touren durch Mönchengladbch erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Wie schon in den Vorjahren zieht die MGMG als Veranstalter eine positive Bilanz. An den insgesamt 248 Stadttouren nahmen 4356 Gäste teil. Diese Zahlen lassen sich noch in öffentliche und individuell gebuchte Touren aufteilen. Während an den 84 öffentlichen Touren 1631 Personen teilnahmen – die höchsten Buchungszahlen verzeichnete die MGMG dabei in den Sommermonaten Juni und Juli –, waren es bei den 164 individuell gebuchten Touren 2725 Gäste, wobei die Spitzenmonate in dem Bereich zwischen April und Oktober lagen.