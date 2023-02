Digitale Abfallentsorgung Mönchengladbach testet intelligente Mülleimer

Seit rund drei Wochen steht vor dem Minto in der Mönchengladbacher Innenstadt ein neuer Mülleimer. Abgesehen davon, dass man darin Abfall entsorgen kann, hat er nichts mit dem bisherigen Stadtmobiliar für den Unrat des Alltags gemeinsam. Denn er ist intelligent, er weiß, wie viel in ihm drin ist, er versorgt sich selbst mit Energie und muss deutlich seltener geleert werden als seine normalen Artgenossen. Bei „Mr. Fill“, so der Name des auffälligen Mülleimers, handelt es sich um einen smarten Abfalleimer eines niederländischen Herstellers, den die zuständige Stadttochter Mags seit dem 3. Februar vor dem Minto ausprobiert und dies auch noch an weiteren Standorten im Stadtgebiet tun will. „Wir wollen testen, ob wir damit Leerungsintervalle einsparen und der Mülleimer damit wirtschaftlich ist“, sagt eine Mags-Sprecherin.