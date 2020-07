Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach : Wegen Corona-Pandemie: Keine Wahllokale in Altenheimen

Mönchengladbach 20 Stimmbezirke fallen vor allem wegen der Corona-Pandemie diesmal in Mönchengladbach weg. Viele Wähler müssen deshalb woanders ihre Stimme abgeben – oder per Briefwahl. Die Stadt bittet aber auch um Hilfe bei der Suche nach Wahlhelfern.

Die Corona-Pandemie beeinflusst die Vorbereitungen der Stadt für die Kommunalwahl am 13. September. Die Stadt sucht jetzt Wahlhelfer, und zwar mehr als bisher üblich waren. Und dazu wird es eine Reihe gewohnter Wahllokale in Altenheimen nicht mehr geben wie bei vergangenen Wahlen. Um die Bewohner von Pflegeheimen zu schützen, verzichtet die Stadt darauf, in den Einrichtungen Bürger zur Wahl zu bitten. Das betrifft nach Angaben von Stadtsprecher Wolfgang Speen 20 Wahlbezirke in 17 Gebäuden, also mehr als zehn Prozent der Wahllokale fallen weg. Wer bisher also immer in einer Senioren-Einrichtung zur Wahl gegangen ist, muss dies jetzt woanders tun. Statt 180 Stimmbezirke gibt es dann noch 160, dafür wurden die Zuschnitte der Stimmbezirke vergrößert. „Wir haben Ausweichquartiere gefunden in akzeptabler Nähe“, sagt Speen. „Das ist alles wählerverträglich.“