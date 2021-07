Aktion im September in Mönchengladbach : Stadt sucht Teilnehmer für die Mobilitätswoche

Mönchengladbach Für das Programm zur Mobilitätswoche 2020 wurde Mönchengladbach von der EU mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Jetzt laufen die Planungen für erneute Aktionen im September. Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen können mitmachen.

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus und welche umweltfreundliche Konzepte gibt es? Am Tag der Mobilität am Sonntag, 19. September, wird die gesperrte Bismarckstraße von 12 bis 17 Uhr wieder zur Erlebnisfläche für alle Interessierten, die mehr zum Thema „Nachhaltige Mobilität“ erfahren wollen. Der Tag der Mobilität ist einer der Höhepunkte der Europäischen Mobilitätswoche (EMW), die wie in den vergangenen Jahren wieder vom 16 bis 22. September ein buntes Programm in Mönchengladbach bieten wird.